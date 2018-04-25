ВОЗ повысила до «очень высокого» риск распространения коронавируса

В Китае с декабря число жертв коронавируса составило 2788 человек, зарегистрировано 78824 случаев заболевания.

Вспышка заболевания и меры по борьбе с ним замедляют экономическую активность по всему миру и, в частности, в Китае. Это приводит к снижению спроса на нефть. Экономисты высказывают опасения, что эпидемия может запустить глобальную рецессию.

В Китае провели первую патологоанатомическую экспертизу тела первого умершего от нового типа коронавирируса COVID-2019. Как следует из доклада, опубликованного китайскими экспертами в журнале Journal of Forensic Medicine, она показала, что вирус главным образом поражает легкие человека, доказательств того, что вирус затрагивает другие органы, пока недостаточно.

Исследование проводил профессор научно-технологического университета в Ухане Лю Лян.

Умершим был 85-летний мужчина, он был госпитализирован в январе с множественным инфарктом мозга. Во время госпитализации у больного не наблюдалась повышенная температура, кашель и другие симптомы. На 10-й день после поступления в больницу у него появился дискомфорт в горле в виде зуда и высокая температура, компьютерная томография показала наличие инфекционных очагов на обоих легких.

Эксперт указал, что признаки патологии, проявившиеся в легких пациента, похожи на те, что проявляются при атипичной пневмонии SARS или ближневосточном респираторном синдроме MERS, тем более, что эти заболевания вызывают вирусы одного семейства. При этом фиброз в легких из-за коронавируса COVID-19 менее серьезен, чем при SARS, но экссудативное воспаление выражается более ярко.

За последние десять лет вирусы SARS и MERS унесли жизни нескольких сотен людей на Ближнем Востоке и Восточной Азии, а также неоднократно вызывали эпидемии, распространяясь через верблюдов и домашнюю птицу.

Изначальным переносчиком вируса 2019-nCoV, как предполагают ученые, выступали летучие мыши, также появлялись свидетельства о том, что в этом могут быть «виновны» также панголины или змеи.