ВОЗ предостерегает о риске новой пандемии

Неосторожный прием антибиотиков и противовирусных препаратов может привести к другой, гораздо худшей пандемии. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
«Очень важный вопрос — антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам», — сказала Вуйнович.
Людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики будут неэффективны, пояснила представительница ВОЗ.
«Даже несмотря на то, что мы почти победили сейчас. Поэтому сейчас нам очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества», — подытожила она.
Напомним, что ранее в ВОЗ заявили о «свете в конце туннеля» пандемии. Есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID-19.
Также сообщалось, что в ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина. Медики подчеркнули, что различная физическая активность полезна и имеет большое значение для здоровья и благополучия.korrespondent.net