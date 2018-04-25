ВОЗ предостерегает о риске новой пандемии

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Неосторожный прием антибиотиков и противовирусных препаратов может привести к другой, гораздо худшей пандемии. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Очень важный вопрос — антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам», — сказала Вуйнович.

Людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики будут неэффективны, пояснила представительница ВОЗ.