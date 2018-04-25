  • Началась подписка на 2021 год!
default image
Глава ССР Ж. Барткус и его заместитель Й. Рашкявичюс заразились коронавирусом

Подробнее...
default image
Во французском парламенте готовы доработать закон о безопасности

Подробнее...
default image
И Шимоните говорит, что проект программы правительства будет готов к концу недели

Подробнее...
default image
Британия заявила, что переговоры по Brexit зашли в тупик

Подробнее...
default image
Предлагается запретить собираться более чем по двое, торговлю на временных точках

Подробнее...
default image
Подписано новое франко-британское соглашение об усилении контроля за побережьем Ла-Манша

Подробнее...
default image
На ферме в Йонавском районе уже пало 1,2 тыс. норок, введена экстремальная ситуация

Подробнее...
default image
ВОЗ предостерегает о риске новой пандемии

Подробнее...
default image
Air Baltic начинает выполнять полеты из Вильнюса в Киев

Подробнее...
default image
Вакцина может стать обязательным условием при приёме на работу в ЕС

Подробнее...
default image
Л. Линкявичюс примет участие во встрече министров ИД стран НАТО

Подробнее...
default image
Германия создает резерв медицинских товаров

Подробнее...
default image
У президента есть сомнения по поводу некоторых кандидатов в министры – советник

Подробнее...
default image
В Чехии решили смягчить карантин к Рождеству

Подробнее...
default image
Г. Науседа и И. Шимоните обсудят кандидатов в министры

Подробнее...
default image
За минувшие сутки подтверждено 1187 новых случаев коронавируса, умерло 19 человек

Подробнее...
default image
В Лондоне запретят выпивать в пабах и ресторанах без закуски

Подробнее...
default image
Офис президента: у министра здравоохранения должен быть опыт управления кризисами

Подробнее...
default image
Во время карантина учимся через чувства: арт-терапия на дому

Подробнее...
default image
Страны Европы ослабляют карантин перед Рождеством

Подробнее...
default image
В ноябре в Литве в разы выросло число госпитализированных с COVID-19, смертность - НЦОЗ

Подробнее...
default image
Для жителей Вильнюса расширен круг на проведение бесплатных экспресс-тестов

Подробнее...
default image
В НАТО заявили об усилении военного присутствия России

Подробнее...
default image
Налоговые изменения должны вступить в силу через полгода – Г. Науседа

Подробнее...
default image
Коронавирус выявлен у депутата В. Федорова, В. Чмилите-Нильсен выздоровела

Подробнее...
default image
Вакцина от Covid-19 в Латвии будет бесплатной

Подробнее...
default image
В Литву по гуманитарным причинам разрешено прибыть 674 беларусам – МВД

Подробнее...
default image
Британия считает следующую неделю ключевой в переговорах по Brexit

Подробнее...
default image
Вакцину Pfizer начали развозить по миру - СМИ

Подробнее...
default image
А. Вярига: возможно ограничение групп людей, запрет на рекламу скидок

Подробнее...
default image
В Утянском районе Литвы обнаружено укрытие партизана А. Крауялиса-Сяубунаса

Подробнее...
default image
ВОЗ призывает Европу не расслабляться

Подробнее...
default image
Стройку СП-2 планируют возобновить

Подробнее...
default image
В списке затронутых вирусом территорий – Мальта, Словакия, Словения, исключен – Уэльс

Подробнее...
default image
МИД Литвы предлагает выдавать бесплатно визы белорусам, преследуемым режимом

Подробнее...
default image
В США расширили список способов осуществления смертной казни

Подробнее...
default image
За сутки в Литве подтверждены 1136 новых случая коронавируса, скончались 13 человек

Подробнее...
default image
Г. Науседа: список министров в полном предложенном объеме не будет утвержден

Подробнее...
default image
Глава IATA предсказал сроки открытия границ по всему миру

Подробнее...
default image
С повышением налогов на экологию нужно снижать другие – В. Синкявичюс

Подробнее...
TOP,Сегодня в мире

ВОЗ предостерегает о риске новой пандемии

Фото pixabay.com

Неосторожный прием антибиотиков и противовирусных препаратов может привести к другой, гораздо худшей пандемии. Об этом заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.

«Очень важный вопрос — антимикробные препараты, антибиотики. Если мы сейчас не будем осторожно использовать антибиотики, — их нужно принимать только по назначению врача, а все врачи должны только очень внимательно смотреть рекомендации, нужны они или не нужны, — тогда после коронавируса мы можем встретиться с гораздо худшей пандемией. А это пандемия микроорганизмов, устойчивых к антибиотикам и противовирусным препаратам», — сказала Вуйнович.

Людям будет нечем лечиться при заражении инфекционными заболеваниями, так как антибиотики будут неэффективны, пояснила представительница ВОЗ.

реклама

«Даже несмотря на то, что мы почти победили сейчас. Поэтому сейчас нам очень важно понять, что коронавирус дал толчок, чтобы снова пересмотреть взгляды на инфекционные заболевания как со стороны врачей, так и общества», — подытожила она.

Напомним, что ранее в ВОЗ заявили о «свете в конце туннеля» пандемии. Есть реальная надежда, что вакцины, вместе с принятыми мерами в области здравоохранения, помогут положить конец пандемии COVID-19.

Также сообщалось, что в ВОЗ дали рекомендации по физической активности в период карантина. Медики подчеркнули, что различная физическая активность полезна и имеет большое значение для здоровья и благополучия.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.