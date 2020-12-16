ВОЗ предупредила Европу о риске новой волны COVID-19

«Есть высокий риск дальнейшей активизации COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это», – говорится в заявлении.
В ВОЗ подчеркнули, что, несмотря на достижение «хрупкого прогресса», коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по европейскому региону.
Организация призвала общественность «не недооценивать важность личных решений» и предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников «нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию».
Что касается празднований в помещении, ключевым способом сократить риск передачи инфекции является ограничение числа гостей и обеспечение хорошей вентиляции.
«Это может показаться странным носить маски и соблюдать физическую дистанцию в кругу друзей и семьи, но это существенно способствует обеспечению того, чтобы каждый остался в безопасности и здоровым», – отмечается в заявлении.
Европейский отдел ВОЗ охватывает 53 страны.
Ранее ВОЗ заявили о рекордном числе случаев заражения COVID-19 за неделю – 4,3 млн. Больше всего заразившихся выявили в пяти странах – США, Бразилии, Турции, Индии и России.korrespondent.net