ВОЗ предупредила Европу о риске новой волны COVID-19

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«Есть высокий риск дальнейшей активизации COVID-19 в первые недели и месяцы 2021 года, и нам будет необходимо работать вместе, если мы хотим успешно предотвратить это», – говорится в заявлении.

В ВОЗ подчеркнули, что, несмотря на достижение «хрупкого прогресса», коронавирус продолжает масштабно и интенсивно распространяться по европейскому региону.

Организация призвала общественность «не недооценивать важность личных решений» и предпринять дополнительные индивидуальные меры безопасности в преддверии праздников. Так, эксперты советуют по возможности отметить Рождество и Новый год на улице, а участникам праздников «нужно носить маски и соблюдать социальную дистанцию».