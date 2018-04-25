ВОЗ предупредила о третьей волне COVID-19 в Европе

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В случае отсутствия необходимых шагов для сдерживания пандемии коронавируса, Европу ожидает третья волна COVID-19 уже в начале следующего года. Об этом сказал специальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по коронавирусу Давид Набарро.

«Они (руководители стран Европы – ред.) упустили возможность создания необходимой инфраструктуры в течение летних месяцев, после того, как взяли под контроль первую волну. Сейчас у нас вторая волна. Если они не построят необходимой инфраструктуры, у нас будет третья волна в начале следующего года», – сказал Набарро и назвал реакцию Европы на пандемию «неполноценной».

Набарро обратил внимание на шаг Швейцарии, где позволили работу горнолыжных курортов, в то время как другие альпийские страны, такие как Австрия, закрыли места зимнего отдыха. Набарро предупредил, что Швейцария из-за своих действий рискует получить «очень высокий уровень заболеваемости и смертности».