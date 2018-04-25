ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

Всемирная организация здравоохранения по итогам экстренного совещания объявила вспышку коронавируса 2019-nCoV чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение. Об этом объявил в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
«Я объявляю международную чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения из-за глобальной вспышки коронавируса», – сказал он.
Гебрейесус подчеркнул, что очень высоко оценивает меры, принимаемые Китаем для сдерживания распространения заболевания. По его словам, «Китай фактически ввел новый стандарты для действий в таких ситуациях».
«Однако мы не знаем, какой урон вирус может нанести при попадании в страну с менее мощной системой здравоохранения. Мы должны действовать сейчас, чтобы подготовить страны к такому сценарию», – добавил Гебрейесус.
В то же время он отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет: «ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов».
Глава организации отметил, что ВОЗ «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку».
Ранее стало известно, что ВОЗ обратилась к миру из-за коронавируса. Организация призвала страны активнее принимать меры безопасности для противодействия вирусу.
Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе восемь случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и США По последним данным, жертвами коронавируса стал 171 человек, 8152 инфицированы.korrespondent.net
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