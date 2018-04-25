ВОЗ признала коронавирус международной ЧС

В то же время он отметил, что веских оснований для введения ограничений на международные поездки и торговлю пока нет: «ВОЗ выступает против подобных мер в отношении Китая, касающихся пассажирского транспорта и перевозки грузов».

Глава организации отметил, что ВОЗ «усердно работает с национальными и международными партнерами в области здравоохранения, чтобы как можно скорее взять под контроль вспышку».

Ранее стало известно, что ВОЗ обратилась к миру из-за коронавируса. Организация призвала страны активнее принимать меры безопасности для противодействия вирусу.

Сейчас в 18 странах за пределами Китая зарегистрировано 98 случаев коронавируса 2019nCoV, в том числе восемь случаев передачи вируса от человека человеку в четырех странах: Германии, Японии, Вьетнаме и США По последним данным, жертвами коронавируса стал 171 человек, 8152 инфицированы.