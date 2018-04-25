ВОЗ признала версию передачи COVID-19 по воздуху

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В ВОЗ подтвердили, что существуют доказательства распространения коронавирусной инфекции по воздуху, после соответственного заявления группы ученых. Об этом на брифинге в Женеве , сообщила технический руководитель ВОЗ по профилактике инфекций и борьбе с ними Бенедетта Аллегранци.

«Мы признаем, что в этой области появляются новые доказательства, поэтому мы думаем, что должны быть открытыми для этих данных и понять их значение», — сказала она.

Аллегранци отметила, что появляются свидетельства передачи коронавирусной инфекции по воздуху, однако их необходимо интерпретировать.

«Нельзя исключать возможность передачи (коронавируса) воздушным путем в общественных местах, особенно в очень специфических условиях: в переполненных, закрытых, плохо проветриваемых помещениях», — добавила представитель ВОЗ.

Напомним, группа экспертов призвала ВОЗ признать передачу коронавируса через мельчайшие частицы, которые задерживаются в воздухе внутри помещений, важной причиной его распространения и подкорректировать меры борьбы с инфекцией.Ранее ВОЗ утверждала, что вирус преимущественно распространяется через крупные капли, которые выделяются из дыхательных путей больного при кашле, чихании или при общении и попадают на какую-либо поверхность.