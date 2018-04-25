ВОЗ призывает Европу готовиться ко второй волне коронавируса осенью

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Как заявил британскому изданию The Independent директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, европейским странам стоит быть готовыми ко второй волне коронавируса этой осенью. Им рекомендуется проявлять осторожность при снятии введённых ранее ограничений.

По его словам, пандемия ещё не завершилась, а уже 32 из 43 стран Европы начинают ослаблять ограничительные меры. Это должно делаться поэтапно и аккуратно. Как минимум, люди должны соблюдать требования к изоляции.

В то же время чиновник признал, что «изоляция не изменила ситуацию с коронавирусом», потому что пока ни вакцины, ни лечения нет. Людям, по его мнению, придётся мириться с существованием COVID-19, как и со многими другими вирусами на планете.

Однако он надеется, что может произойти мутация, которая ослабит его вирулентность коронавируса и превратит его в сезонное заболевание. «Давайте надеяться на лучшее и готовиться к худшему», — отметил Клюге.