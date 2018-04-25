ВОЗ призывает Европу не расслабляться

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В то время как некоторые европейские страны начинают ослаблять карантинные меры в преддверии праздников, Всемирная организация здравоохранения призывает их жителей не расслабляться.

Распространение коронавируса удалось сдержать благодаря ограничениям последних недель, но Европа — по-прежнему эпицентр пандемии. И главное сегодня — избежать третьей волны, сообщает АЗЕРТАДЖ со ссылкой на Евроньюс.

Эксперт ВОЗ Мария Ван Керкхове говорит: «Не теряйте бдительности. Мы отмечаем положительный эффект принятых мер, снижение числа заражений. Но не время ослаблять усилия».