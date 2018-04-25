ВОЗ призывает использовать ситуацию с COVID-19 для подъема уровня здравоохранения

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полна решимости использовать шок, вызванный распространением коронавируса, для подъема уровня здравоохранения на планете до максимально возможного. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в авторской статье, опубликованной в газете Financial Times, сообщает ТАСС.

Трагические события, связанные с COVID-19, не оставляют иного выбора, кроме как изменить к лучшему подход к охране здоровья в мире, укрепить национальные и глобальные системы реагирования на чрезвычайные ситуации в этой сфере, отметил он. Уже сейчас на планете произошел огромный сдвиг в этом направлении, подчеркивает глава ВОЗ.

Борьба с пандемией коронавируса придала невероятный стимул партнерству и солидарности во многих областях, и одним из главных достижений глава организации считает запуск по инициативе ВОЗ международной программы по обеспечению доступа к вакцинам как можно большего числа людей. На эти цели необходимы в общей сложности $35 млрд.