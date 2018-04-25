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ВОЗ призывает использовать ситуацию с COVID-19 для подъема уровня здравоохранения

Nuotrauka sam.lrv.lt

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полна решимости использовать шок, вызванный распространением коронавируса, для подъема уровня здравоохранения на планете до максимально возможного. Об этом генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус заявил в авторской статье, опубликованной в газете Financial Times, сообщает ТАСС.

Трагические события, связанные с COVID-19, не оставляют иного выбора, кроме как изменить к лучшему подход к охране здоровья в мире, укрепить национальные и глобальные системы реагирования на чрезвычайные ситуации в этой сфере, отметил он. Уже сейчас на планете произошел огромный сдвиг в этом направлении, подчеркивает глава ВОЗ.

Борьба с пандемией коронавируса придала невероятный стимул партнерству и солидарности во многих областях, и одним из главных достижений глава организации считает запуск по инициативе ВОЗ международной программы по обеспечению доступа к вакцинам как можно большего числа людей. На эти цели необходимы в общей сложности $35 млрд.

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К инициативе уже присоединились более 180 стран, в том числе Китай. В этих государствах проживает в общей сложности 99% населения планеты. Согласно планам, к концу 2021 года в рамках программы должны быть произведены и равномерно распределены 2 млрд доз вакцин.

По данным ВОЗ, в мире сейчас разрабатывается около 180 вакцин от коронавируса, 35 из них проходят испытания на людях. С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 40 млн человек, свыше 1,11 млн умерли.

belta.by

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