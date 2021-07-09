ВОЗ призывает отложить вакцинацию подростков

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Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны отсрочить вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Так, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд, отвечая на вопрос относительно начала кампании вакцинации подростков в некоторых странах, отметила первоочередность равномерного распределения вакцин между всеми странами.