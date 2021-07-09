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ВОЗ призывает отложить вакцинацию подростков

Фото freepngtree.com

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны отсрочить вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.

Так, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд, отвечая на вопрос относительно начала кампании вакцинации подростков в некоторых странах, отметила первоочередность равномерного распределения вакцин между всеми странами.

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«Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания», — отметила Линдстранд.

По ее словам, вакцина производства компании Pfizer присутствует в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.

Напомним, ранее в ВОЗ рекомендовали не комбинировать COVID-вакцины.

korrespondent.net

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