ВОЗ призывает отложить вакцинацию подростков

Во Всемирной организации здравоохранения призвали страны отсрочить вакцинацию от коронавируса несовершеннолетних. Об этом говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
Так, эксперт ВОЗ по иммунизации Энн Линдстранд, отвечая на вопрос относительно начала кампании вакцинации подростков в некоторых странах, отметила первоочередность равномерного распределения вакцин между всеми странами.
«Гораздо важнее защитить от заболевания медицинских работников и пожилых людей, чем детей, которым, скорее всего, не грозят серьезные последствия заболевания», — отметила Линдстранд.
По ее словам, вакцина производства компании Pfizer присутствует в ограниченном количестве, в связи с чем сегодня богатым странам необходимо делиться вакциной в рамках механизма COVAX или иным путем направить ее в более бедные страны, прежде чем начинать вакцинацию подростков.
Напомним, ранее в ВОЗ рекомендовали не комбинировать COVID-вакцины.korrespondent.net