ВОЗ продлила чрезвычайный режим из-за COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения продлила режим международной чрезвычайной ситуации в связи с пандемией коронавируса COVID-19 еще на три месяца. Об этом сообщил комитет ВОЗ по ЧС по итогам совещания, информирует ТАСС.

Свою рекомендацию о продлении этого режима комитет представил генеральному директору ВОЗ Тедросу Аданому Гебрейесус, который с ней согласился. В этой связи «комитет вновь будет созван в течение трех месяцев по решению генерального директора», говорится в сообщении.

Выступая на заседании, глава ВОЗ отметил, что нынешняя пандемия «представляет собой кризис, который случается раз в столетие, ее последствия будут ощущаться на протяжении предстоящих десятилетий».

По его словам, на настоящий момент «многие вопросы разрешены, но на многие еще предстоит ответить». Согласно имеющимся у ВОЗ данным об исследовании иммунитета, «большинство населения Земли остается восприимчивым к этому вирусу, даже в районах, которые пережили суровые вспышки» болезни.

Это было четвертое заседание комитета ВОЗ по ЧС, состоящего из 18 экспертов и 13 консультантов. Его цель – оценить нынешнее состояние дел в борьбе с пандемией в мире и выработать рекомендации по эффективному противодействию распространению инфекции. Предыдущие три совещания состоялись 22-23 января, 30 января и 30 апреля.