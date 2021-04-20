ВОЗ продлила мировой режим ЧС из-за пандемии

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ВОЗ на три месяца продлила режим чрезвычайной ситуации в глобальном здравоохранении из-за пандемии COVID-19. Об этом заявил комитет ВОЗ по ЧС, сообщает ТАСС.

«Генеральный директор ВОЗ принял решение, что пандемия COVID-19 продолжает представлять собой чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения, имеющую международное значение. Он согласился с рекомендацией комитета», — сказано в сообщении.

Пандемия «все еще представляет собой чрезвычайное событие и продолжает негативно влиять на здоровье населения в мире», заявили эксперты ВОЗ, отметив, что «риск международного распространения» болезни и ее влияние на международные транспортные перевозки требуют «скоординированного международного ответа».

При этом на прошлой неделе коронавирусом заразились более 5,2 млн человек — заболеваемость растет восьмую неделю подряд, а смертность увеличивается пять недель подряд.

«Число случаев [вызываемого коронавирусом заболевания] COVID-19 растет восьмую неделю подряд, поступили сообщения о 5,2 млн случаев. Смертность растет пятую неделю подряд, на настоящий момент в ВОЗ пришли сообщения о более чем 3 млн умерших», — заявил гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Глава ВОЗ напомнил, что миллион человек умерли от последствий заражения коронавирусом в течение девяти месяцев, после того как была зафиксирована вспышка болезни.

«Потребовалось четыре месяца, чтобы достичь 2 млн случаев, и три месяца, чтобы был достигнут уровень в 3 млн», — добавил он.

На данный момент в мире наблюдается вызывающий тревогу рост числа заразившихся и помещаемых на лечение в больницы среди людей в возрасте от 25 до 59 лет. По его словам, «возможно, это является результатом наличия разновидностей вируса, отличающихся высокой заразностью», а также активными социальными контактами «молодых взрослых».

У мирового сообщества «имеются инструменты для того, чтобы поставить пандемию под контроль в течение месяцев, если они [эти инструменты] будут применяться последовательно и равноправно», напомнил Гебрейесус.