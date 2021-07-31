ВОЗ прогнозирует появление новых опасных штаммов коронавируса

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Коронавирус продолжает мутировать, поэтому следует ожидать появления новых особо опасных его вариантов. Об этом сегодня на брифинге заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Вирус продолжает меняться, отметил гендиректор организации. Поэтому следует ожидать появления новых особо опасных его вариантов в дополнение к ныне отнесенным к этой группе четырем штаммам — альфа, бета, гамма и дельта.

Гейбрейесус подчеркнул, что резкий рост заболеваемости, отмеченный в последние недели в пяти из шести регионов ВОЗ, обусловлен в значительной степени крайне заразным дельта-вариантом. Этот штамм сейчас обнаружен не менее чем в 132 странах.