ВОЗ просит $16 млрд у богатых стран для борьбы с COVID-19

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ВОЗ запрашивает 16 миллиардов долларов у богатых стран для сокращения дефицита вакцин и борьбы с COVID-19.

Всемирная организация здравоохранения в среду вновь обратилась к странам с высоким уровнем дохода с призывом выделить 16 миллиардов долларов на свою программу по предоставлению странам с низким и средним уровнями дохода равного доступа к вакцинам, методам лечения и средствам индивидуальной защиты.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус в своем заявлении указал, что страны с высоким уровнем дохода своим финансированием смогут оказать поддержку странам с более низким уровнем дохода и снизить неравенство между уровнем вакцинации, тестирования и количеством доступных лекарств.

ВОЗ заявила, что на данный момент было обещано только 814 миллионов долларов из 16,8 миллиарда долларов.

«Поддержка внедрения инструментов для борьбы с COVID-19 во всем мире поможет обуздать передачу вируса, разорвать порочный круг вариантов, разгрузить перегруженных работников здравоохранения и системы и спасти жизни», — заявили в ВОЗ.