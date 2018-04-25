ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

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Всемирная организация здравоохранения завтра проведет срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с распростарнением коронавируса в Китае. Об этом сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, который сам посетил Китай.

Заседание состоится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

«Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — написал глава ВОЗ в Twitter.Как сообщает Укринформ, на сегодня в странах ЕС зафиксировано 8 случаев заражения коронавируса: четыре во Франции и четыре в Германии. В то же время, об инфицированном туристе из Китая заявили в Финляндии. «У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии», — говорится в сообщении.

По данным властей, турист покинул Ухань пять суток назад и в течение двух последних дней он страдал от дыхательной инфекции, поэтому он обратился в местный медцентр. Сейчас он помещен в отдельную изолированную палату.