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ВОЗ проведет спецзаседание по коронавирусу

  • Фото pixabay.com

Всемирная организация здравоохранения завтра проведет срочное заседание комитета по чрезвычайным ситуациям в связи с распростарнением коронавируса в Китае. Об этом сообщил директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, который сам посетил Китай.

Заседание состоится в штаб-квартире ВОЗ в Женеве.

«Я решил завтра созвать чрезвычайный комитет Международных медико-санитарных правил по новому коронавирусу (2019-nCoV), чтобы мне сообщили, является ли текущая вспышка чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения, имеющей международное значение», — написал глава ВОЗ в Twitter.Как сообщает Укринформ, на сегодня в странах ЕС зафиксировано 8 случаев заражения коронавируса: четыре во Франции и четыре в Германии. В то же время, об инфицированном туристе из Китая заявили в Финляндии. «У туриста в больнице Лапландии зафиксирован коронавирус. Это первый подтвержденный случай в Финляндии», — говорится в сообщении. 

По данным властей, турист покинул Ухань пять суток назад и в течение двух последних дней он страдал от дыхательной инфекции, поэтому он обратился в местный медцентр. Сейчас он помещен в отдельную изолированную палату.

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Зараженный коронавирусом, по данным THL, контактировал еще с 15 людьми, за их состоянием будут наблюдать в течение следующих двух недель.

Напомним, 27 января ВОЗ повысила риск заражения новым вирусом на международном уровне с «умеренного» на «повышенный».

korrespondent.net

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