ВОЗ раскритиковала США за одобрение третьей COVID-прививки

Всемирная организация здравоохранения раскритиковала намерение США о предоставлении американцам дополнительной дозы вакцины от коронавируса через восемь месяцев после полной вакцинации препаратами от Pfizer и Moderna. Об этом сообщает The Guardian.

Так,Гебрейесус назвал это несправедливым решением и призвал ко «временному мораторию» на ревакцинацию во всем мире, поскольку страны с низким уровнем дохода привили «едва ли 2%» своего населения.

«Это позор для всего человечества. Если мы не будем бороться с коронавирусом вместе, мы продлим острую стадию этой пандемии на годы, хотя она может закончиться за считанные месяцы», — заявил Гебрейесус.