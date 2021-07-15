ВОЗ рекомендовала не принимать самостоятельные решения о вакцинации от COVID-19 разными препаратами

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала гражданам воздержаться от самостоятельного принятия решения о возможной вакцинации от COVID-19 разными вакцинами. Об этом на брифинге в Женеве заявил официальный представитель ВОЗ Кристиан Линдмайер, сообщает ТАСС.

«Отдельные лица не должны сами принимать решение о вакцинации разными вакцинами, это могут делать органы общественного здравоохранения на основе имеющейся информации», — сказал Кристиан Линдмайер, сославшись на мнение главного научного сотрудника ВОЗ Сумьи Сваминатан.

Он также подчеркнул, что сейчас «ожидаются данные о смешивании и сочетании различных вакцин: оцениваются иммуногенность и безопасность».

Официальный представитель напомнил, что в мае эксперты ВОЗ обновили свои промежуточные рекомендации, касающиеся вакцины американской компании Pfizer. В частности, они разрешили ее использование в качестве второй дозы прививки после того, как первая доза была сделана вакциной британско-шведской компании AstraZeneca. Эта рекомендация касалась ситуаций, когда вакцины AstraZeneca на вторую дозу не хватает ввиду трудностей с поставками или иных причин.

Как пояснил Кристиан Линдмайер, в настоящее время в Оксфордском университете проводятся исследования последствий смешанного применения вакцин Pfizer и AstraZeneca. Недавно эти изыскания были расширены и теперь они охватывают также вакцины американских фирм Moderna и Novovax.

«Предварительные результаты испытаний, проведенных Оксфордским университетом, показали, что люди, которые получали вакцину AstraZeneca в качестве первой дозы, за которой следовала доза вакцины Pfizer и ее германского партнера BioNTech, с большей степенью вероятности имели жар и другие слабые побочные эффекты, чем если бы они получали обе дозы вакцины AstraZeneca», — констатировал официальный представитель ВОЗ.

По его словам, эти исследования проводились среди людей 50 лет и старше. Побочные эффекты обычно длились несколько дней, госпитализация не требовалась.

Как ранее заявила в Женеве руководитель департамента иммунизации ВОЗ Кейт О’Брайен, организация рекомендует делать прививку от коронавируса двумя дозами одной вакцины, поскольку последствия применения разных вакцин пока не изучены. «Исследования продолжаются, и мы ожидаем получить данные на этот счет в ближайшие месяцы», — сказала она.