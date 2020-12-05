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ВОЗ рекомендует носить маски практически везде

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что в условиях пандемии маску следует носить внутри и вне помещений, включая магазины, школы и коллективные рабочие места, если нет возможности для соблюдения физической дистанции как минимум в один метр. Об этом говорится в опубликованных в среду в Женеве руководящих рекомендациях ВОЗ, на которые ссылается ТАСС.

В общественных местах, где могут возникнуть очаги распространения коронавируса, ВОЗ советует носить «немедицинские маски как внутри помещений, таких, как магазины, общие рабочие места и школы, так и вне помещений, где невозможно физическое дистанцирование не менее чем в один метр». Кроме того, организация рекомендует носить маску всегда, независимо от возможностей для соблюдения требуемой дистанции, в помещениях, где отсутствует надлежащее проветривание.

Рекомендация ВОЗ адресована взрослым, а также детям от 12 лет. До пятилетнего возраста включительно ношение масок не рекомендовано, а для возрастной категории от 6 до 11 лет решение о том, надевать маску или нет, принимается с учетом конкретной обстановки в сфере передачи коронавируса в данной местности, а также умения ребенка правильно использовать маску, и от возможности обеспечить надзор со стороны взрослых, пояснили в ВОЗ.

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Изделия с клапанами на респираторах в целом не рекомендуется использовать, так как они не фильтруют выдыхаемый воздух. Лучше всего носить трехслойные маски, которые при этом сделаны из дышащих тканей, передает РИА «Новости».

ВОЗ не советует использовать и защитные пластиковые лицевые экраны, поскольку они обеспечивают только защиту глаз и не спасают от брызг во время кашля или чихания. В то же время лучше носить экран, чем ничего, добавили в организации.

Не пользоваться маской безопасно лишь при занятиях спортом, считают эксперты ВОЗ.

Пандемия коронавируса охватила почти весь мир. Заражено уже более 63 миллионов человек, из которых почти полтора миллиона скончались. Больше всего случаев инфицирования зафиксировано в США, Индии, Бразилии и России.

NEWSru.com

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