ВОЗ рекомендует сделать прививку уже переболевшим COVID-19

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует сделать прививку от коронавируса даже тем, кто уже был инфицирован, сообщается на сайте организации.

«Мы знаем, что у большинства людей, у которых был COVID-19, развивается иммунитет, но есть подгруппа людей, у которых болезнь проходила в очень легкой форме или бессимптомно. Эти люди имеют менее сильный иммунный ответ по сравнению с теми, у кого болезнь проходила в тяжелой форме», — заявила главный научный сотрудник ВОЗ Сумья Сваминатан.