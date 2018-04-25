ВОЗ решила прекратить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения приняла решение остановить испытания гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом. Об этом заявила эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо, сообщает ТАСС.

Она отметила, что, согласно исследованиям, гидроксихлорохин не способствует снижению смертности при лечении госпитализированных пациентов с коронавирусной инфекцией. Эти результаты и обзор соответствующих публикаций послужили основанием для решения ВОЗ.

«Это решение принято в отношении испытания, и оно не касается использования гидроксихлорохина в качестве средства профилактики», — добавила эксперт.

Гидроксихлорохин — лекарство против малярии, которое в последнее время использовалось в некоторых странах для лечения пациентов с коронавирусом. В конце марта президент США Дональд Трамп выступил за широкое использование этого средства для лечения коронавируса. Позже он заявил, что сам регулярно принимает гидроксихлорохин для профилактики.-