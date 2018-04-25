ВОЗ считает коронавирус угрозой для прогресса в мировом здравоохранении

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COVID-19 оказался угрозой для прогресса в мировом здравоохранении. Об этом заявила Всемирная организация здравоохранения, комментируя очередной выпуск доклада «Мировая статистика здравоохранения», сообщает ТАСС.

«Хорошая новость в том, что люди в мире живут более долгую и здоровую жизнь. Плохая — прогресс слишком медленный, чтобы достичь Целей устойчивого развития, и его еще больше затормозит COVID-19», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

По мнению главы ВОЗ, на фоне пандемии стала очевидна острая потребность инвестировать в создание во всех странах сильных систем здравоохранения и первичной помощи. Это поможет защитить государства от вспышек COVID-19 и других заболеваний, полагает он.

Всемирная организация здравоохранения считает проблемой неравенство в доступе к качественным медицинским услугам. В 40% государств на 10 тыс. жителей приходится менее 10 врачей, а в 55% государств — менее 40 медработников среднего звена на 10 тыс. жителей.

Эксперты также отмечают нехватку денег у значительного числа людей, чтобы оплачивать медуслуги. Так, в 2020 году 13% населения планеты будут отдавать на лечение как минимум 10% своих доходов.