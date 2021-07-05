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ВОЗ: штамм Дельта проник в 100 стран мира

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Штамм коронавируса индийского происхождения Дельта обнаружен в 98 странах и быстро распространяется, сообщила пресс-служба ООН со ссылкой на брифинг главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса.

Гебрейесус подчеркнул, что вариант инфекции Дельта опасен и продолжает видоизменяться. Именно поэтому это требует «постоянной оценки и тщательной корректировки мер общественного здравоохранения».

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Кроме того, как спрогнозировала главная эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове, известные штаммы COVID-19 «продолжат развиваться, появится еще больше мутаций, и некоторые из них будут вызывать опасения».

В связи с этим глава ВОЗ призвал правительства увеличить темпы вакцинации и усилить меры общественного здравоохранения.

korrespondent.net

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