ВОЗ: штамм Дельта проник в 100 стран мира

Кроме того, как спрогнозировала главная эпидемиолог организации Мария Ван Керкхове, известные штаммы COVID-19 «продолжат развиваться, появится еще больше мутаций, и некоторые из них будут вызывать опасения».

В связи с этим глава ВОЗ призвал правительства увеличить темпы вакцинации и усилить меры общественного здравоохранения.