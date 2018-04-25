ВОЗ собирает экстренное заседание из-за вируса в Китае

Члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае коронавируса и опасности масштабной эпидемии, говорится в пресс-релизе ВОЗ.
«Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба», – говорится в сообщении .
Как известно, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй.
Эксперты предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.
Согласно последним данным, в Китае количество заболевших неизвестной формой пневмонии возросло до 198. Кроме того, в Китае подтвердилась возможность передачи нового типа пневмонии от человека к человеку.korrespondent.net
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