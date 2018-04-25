ВОЗ собирает экстренное заседание из-за вируса в Китае

Фото BFL/Томаса Урбялениса

Члены Всемирной организации здравоохранения соберутся на экстренное заседание в среду, 22 января, из-за обнаруженного в Китае коронавируса и опасности масштабной эпидемии, говорится в пресс-релизе ВОЗ.

«Комитет проведет встречу в среду, 22 января, в Женеве, чтобы выяснить, представляет ли собой вспышка чрезвычайную ситуацию в области общественного здравоохранения международного масштаба», – говорится в сообщении .

Как известно, в конце декабря китайские власти сообщили о вспышке пневмонии неизвестного происхождения в городе Ухань провинции Хубэй.

Эксперты предварительно выяснили, что возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса – 2019-nCoV.