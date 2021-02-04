ВОЗ: соблюдение масочного режима и социальной дистанции необходимо и после снятия жестких ограничений

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ВОЗ призывает продолжать соблюдать масочный режим и социальную дистанцию и после снятия ограничительных мер, чтобы максимально снизить количество инфицированных коронавирусом. Об этом в интервью телеканалу «Россия-24» заявила представитель организации в России Мелита Вуйнович, сообщает ТАСС.

«Надо быть очень осторожными. Очень важно, чтобы мы сейчас могли снизить число зараженных практически до нуля или до очень низкого уровня. Но и при этом уровне не надо расслабляться. Это значит, что масочный режим, социальная дистанция будут очень важны», — сказала Мелита Вуйнович.