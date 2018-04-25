ВОЗ сообщила о рекордном росте числа заражений коронавирусом за неделю

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Число заразившихся коронавирусом выросло в мире за минувшую неделю почти на 4 млн, что является самым высоким показателем с начала пандемии. Количество случаев с летальным исходом увеличилось более чем на 59 тыс., проинформировала Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), сообщает ТАСС.

Согласно данным ВОЗ, с 8 по 15 ноября в мире было зарегистрировано 3 977 223 новых случая заражения и 59 699 летальных исходов. Оба показателя существенно увеличились по сравнению с предыдущими семью днями, когда было выявлено 3 695 495 новых заболевших, а умерли 54 835 человек.

«Хотя регион Европы продолжает сообщать о самом большом числе заболевших (46%), на минувшей неделе оно снизилось на 10% по сравнению с предыдущими семью днями вследствие усиления мер в области общественного здравоохранения и общественных мер», — указали в ВОЗ. В Старом Свете с 8 по 15 ноября было зарегистрировано 1 840 085 случаев заражения и 29 043 умерших.