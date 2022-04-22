ВОЗ сообщила о снижении заболеваемости и смертности от COVID в мире

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Заболеваемость коронавирусом за прошедшую неделю снизилась на 24%, смертность — на 12%, говорится в еженедельном эпидемиологическом бюллетене Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

В период с 11 по 17 апреля заболеваемость коронавирусом снизилась во всех регионах мира.

Наибольшее падение количества случаев заражения наблюдалось в регионе западной части Тихого океана (на 28%) и в регионе восточного Средиземноморья (на 26%).

Всего за неделю по всему миру было выявлено более 5 млн случаев заболевания COVID-19.

Число смертей от коронавируса также уменьшилось во всех регионах. Наибольшее снижение смертности отмечено в регионе западной части Тихого океана и в регионе восточного Средиземноморья (на 25% в обоих регионах), а также в Европе (на 23%).

В целом за неделю было зафиксировано более 18 тыс. вызванных COVID-19 летальных исходов по всему миру.

В документе отмечается, что к этим тенденциям следует относиться с осторожностью, так как в нескольких странах меняется стратегия по тестированию на наличие вируса, из-за чего проводится меньше тестов и выявляется меньше случаев заражения.

За весь период пандемии в мире было выявлено более 500 млн случаев заражения коронавирусом и более 6 млн смертей от последствий заболевания.