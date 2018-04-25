ВОЗ составила советы по самоизоляции

Nuotrauka www.pixabay.com

Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда рассказал о правилах самоизоляции, чтобы сохранить форму и продуктивность. Советы ВОЗ он озвучил телеканалу RT.

Первым делом он посоветовал в течение дня делать перерывы для упражнений. «Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом», — уточнил Бреда.



Во время телефонных разговоров рекомендуется ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва больше получаса. Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности.

«Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства», — добавил специалист.

Представитель ВОЗ призвал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, а также увеличить потребление клетчатки — они улучшают пищеварение.

«В каждый прием пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу», — посоветовал Бреда. Кроме того, следует пить больше воды и оказаться от употребления алкоголя.

«Алкоголь не помогает. Даже наоборот — это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления», — подчеркнул эксперт.

Для сохранения эмоциональной стабильности Бреда посоветовал поддерживать родных и близких во время карантина. Эксперт отметил, что совместная борьба с вирусом позволит создать атмосферу солидарности в своем городе или районе.

Стоит отметить, что из-за коронавируса в той или иной степени на самоизоляции находится около половины населения планеты.