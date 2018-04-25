default image
В Украине могут ввести запрет на передвижение частного транспорта

Подробнее...
default image
Китай опубликовал хронику по обмену информацией о COVID-19 и международному сотрудничеству

Подробнее...
default image
Сейм Литвы одобрил назначение Д.Яунишкиса на пост главы ДГБ

Подробнее...
default image
Чрезвычайное положение в Латвии планируется продлить на месяц

Подробнее...
default image
Литва будет участвовать в исследовании ВОЗ по лечению COVID-19

Подробнее...
default image
Литовские железные дороги останавливают еще 30 рейсов пассажирских поездов

Подробнее...
default image
ВОЗ составила советы по самоизоляции

Подробнее...
default image
Г.Сурплис: три четверти заражений коронавирусом в Литве – местные

Подробнее...
default image
Греция продлила карантин

Подробнее...
default image
ЕС решил учредить военную оперативную группу для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
С.Сквярнялис: карантин может быть продлен еще на 2 недели

Подробнее...
default image
Израиль вводит полный карантин во время празднования Песаха

Подробнее...
default image
Призывают предпринять меры по повышению безопасности медиков

Подробнее...
default image
Трамп: Президентские выборы состоятся по плану 3 ноября

Подробнее...
default image
В.Шапока: одна неделя карантина сокращает годовой рост ВВП Литвы на 0,5%

Подробнее...
default image
Aston Martin может обанкротиться

Подробнее...
default image
Почти 20 тысяч медиков Испании заразились коронавирусом

Подробнее...
default image
Д.Яунишкис: РФ пытается посеять панику и недоверие в связи с коронавирусом

Подробнее...
default image
Установлены еще 37 новых случаев коронавируса в в Литве, в целом – 880

Подробнее...
default image
Открытие новой столицы Египта и Большого египетского музея перенесены на 2021 год

Подробнее...
default image
В Дубае введен круглосуточный комендантский час

Подробнее...
default image
Maxima получила несколько миллионов масок, перчаток

Подробнее...
default image
В Литве - пятнадцатая смерть от коронавируса

Подробнее...
default image
Частная Клиника Балтии и Америки позаботится о заболевших коронавирусом дипломатах

Подробнее...
default image
Бориса Джонсона перевели в реанимацию из-за коронавируса

Подробнее...
default image
Уровень безработицы в Литве за неделю вырос до 10,3%

Подробнее...
default image
Страшнее коронавируса: чем грозит жизнь без насекомых

Подробнее...
default image
Г.Науседа не поддерживает идею "коронаоблигаций"

Подробнее...
default image
Наибольшее количество случаев заражения коронавирусом в Турции выявлено в Стамбуле

Подробнее...
default image
Главный эпидемиолог: пик коронавируса будет через несколько недель

Подробнее...
default image
Германия, Италия и Иран: есть повод для оптимизма

Подробнее...
default image
Апелляционный суд Литвы отменил арест для А.Палецкиса

Подробнее...
default image
Г.Науседа: ситуация с коронавирусом стабилизируется, запреты нужно снимать понемногу

Подробнее...
default image
Атомная электростанция "Фессенхайм" во Франции приостановила работу из-за неисправности реактора

Подробнее...
default image
В. Шапока: Литва могла бы выпустить облигации стоимостью 0,5–2 млрд евро

Подробнее...
default image
Австрия будет отслеживать смартфоны для борьбы с коронавирусом

Подробнее...
default image
Аурелиюс Вярига: пасхальные выходные будут критическими

Подробнее...
default image
Число инфицированных в Польше увеличилось до 3834, 84 летальных исхода

Подробнее...
default image
СИБ предоставит Литве кредит 400 млн евро на смягчение последствий вирусного кризиса

Подробнее...
default image
Европа готовится ослабить карантин из-за коронавируса

Подробнее...
TOP,Здравоохранение,Сегодня в мире

ВОЗ составила советы по самоизоляции

Nuotrauka www.pixabay.com

Глава Европейского офиса Всемирной организации здравоохранения Жоао Бреда рассказал о правилах самоизоляции, чтобы сохранить форму и продуктивность. Советы ВОЗ он озвучил телеканалу RT

Первым делом он посоветовал в течение дня делать перерывы для упражнений. «Это могут быть танцы под любимого исполнителя, игры с детьми, небольшая уборка или уход за садом», — уточнил Бреда.


Во время телефонных разговоров рекомендуется ходить по комнате и стараться не сидеть без перерыва больше получаса. Бреда напомнил, что в неделю человеку необходимо не меньше 75 минут высокоинтенсивных физических нагрузок или 150 минут активности средней интенсивности.

«Этим нормам можно следовать даже не выходя из дома, без специального спортивного оборудования и в условиях ограниченного пространства», — добавил специалист. 

Представитель ВОЗ призвал уменьшить потребление соли, сахара и жиров, а также увеличить потребление клетчатки — они улучшают пищеварение.

«В каждый прием пищи стоит включить овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые, в том числе и гречневую крупу», — посоветовал Бреда. Кроме того, следует пить больше воды и оказаться от употребления алкоголя.

«Алкоголь не помогает. Даже наоборот — это вещество, которое влияет на психику, вызывает зависимость и вредит здоровью в любой форме потребления», — подчеркнул эксперт. 

Для сохранения эмоциональной стабильности Бреда посоветовал поддерживать родных и близких во время карантина.   Эксперт отметил, что совместная борьба с вирусом позволит создать атмосферу солидарности в своем городе или районе. 

Стоит отметить, что из-за коронавируса в той или иной степени на самоизоляции находится около половины населения планеты.

korrespondent.net

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.