ВОЗ созывает чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проведет в пятницу чрезвычайное заседание по теме нового штамма коронавируса, обнаруженного в ЮАР и Ботсване, который может обладать повышенной способностью к мутации. Об этом сообщила в четверг газета Financial Times, передает ТАСС.

Директор Центра эпидемических ответных действий и инноваций Южной Африки Тулио де Оливейра сообщил изданию, что ранее на этой неделе он выразил представителям ВОЗ свою обеспокоенность по поводу распространения нового варианта SARS-CoV-2 с обозначением B.1.1.529. По его словам, после этого было принято решение о проведении чрезвычайного заседания. Со ссылкой на ВОЗ, штаб-квартира которой расположена в Женеве, издание информирует, что эксперты организации обсудят, определить новый штамм как вариант, вызывающий обеспокоенность, или вариант, вызывающий интерес.

В ВОЗ корреспонденту ТАСС не смогли официально подтвердить факт планирования подобного чрезвычайного заседания.

На пресс-конференции в ЮАР в четверг Тулио де Оливейра сообщил, что новый штамм имеет очень большое количество мутаций, что «создает угрозу быстрого распространения инфекции».

По последним данным, в ЮАР идентифицированы 77 человек, которые имеют в крови этот вариант коронавируса. Еще четверо инфицированных B.1.1.529 выявлены в Ботсване, один — в Гонконге (этот человек прибыл из ЮАР).

Изучавший новый штамм британский профессор Тим Пикок заявил, что B.1.1.529 имеет 32 мутации в белковых соединениях шипа коронавируса. По его словам, это придает новому варианту коронавируса способность легче проникать в клетки человеческого тела.

Реагируя на появление нового штамма коронавируса B.1.1.529, Великобритания и Израиль внесли в список запрещенных для посещения своими гражданами ЮАР, Лесото, Ботсвану, Зимбабве, Мозамбик, Намибию и Эсватини. Иностранцы из этих стран не смогут въехать в Израиль. Великобритания с 26 ноября временно отменяет авиасообщение этими странами.