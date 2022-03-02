ВОЗ: срочно нужен гуманитарный коридор в Киеве

Руководство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) считает необходимым открытие гуманитарного коридора в Киеве. Об этом сказал генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в среду, 2 марта.

По его словам, нужен срочный гуманитарный коридор в Киеве для оказания помощи нуждающимся жителям столицы Украины.

Эта мера требуется для обеспечения безопасного и постоянного доступа гуманитарных работников и осуществления поставок для нуждающихся людей, – заявил Гебрейесус.

Как известно, гуманитарный коридор – это тип временной демилитаризованной зоны, предназначенной для обеспечения безопасного транзита гуманитарной помощи в кризисный регион и/или беженцев из него.

По словам Гебрейесуса, ВОЗ направит в четверг в Польшу 36 тонн различных материалов. Это поможет оказать помощь в лечении травм и проведении хирургических операций у 1000 пациентов. Доставленный груз даст возможность обеспечить нужды 150 тысяч человек.