ВОЗ: стартовали клинические испытания трех вакцин от коронавируса, еще более 70 — в разработке

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус сегодня на брифинге в Женеве сообщил о начале клинических испытаний трех вакцин от коронавируса, сообщает ТАСС.

«Уже начались клинические испытания трех вакцин, еще более 70 находятся в процессе разработки. Мы сотрудничаем с партнерами в целях ускорения разработки, производства и распределения вакцин», — сказал гендиректор.

Как информировал глава ВОЗ, активно ведется работа и над лекарственными средствами. «Более 90 стран присоединились или выразили интерес в участии в программе солидарности (Solidarity Trial)», — отметил гендиректор. По его словам, в исследовании примут участие более 900 пациентов. Цель состоит в оценке безопасности и эффективности четырех лекарств и комбинаций лекарств.

«Мы продолжим работать со всеми странами и партнерами, служить людям с неослабевающей приверженностью науке, решениям и солидарности», — пообещал Тедрос Аданом Гебрейесус.