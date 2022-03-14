ВОЗ: в результате военных действий пострадали 18 млн жителей Украины

По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате российского вторжения пострадали 18 миллионов граждан Украины – около 40% населения страны. Почти десять миллионов превратились в беженцев.
6,7 миллионов стали перемещенными лицами в самой Украине, три миллиона покинули ее пределы. Также отмечается нарушение цепочек поставок лекарств, медицинского оборудования. Заканчиваются запасы лекарств, больницы не могут оказать помощь раненым.
ВОЗ сообщает, что в тесном контакте с министерством здравоохранения Украины обеспечивает доставку гуманитарных медицинских грузов и их распределение. В общей сложности доставлено 100 тонн оборудования, основное внимание уделяется экстренной медицине.
По данным организации, с 24 февраля по 11 марта совершено 31 нападение на медицинские учреждения, 12 человек погибли, 34 были ранены. Двое убитых и восемь раненых – медики.NEWSru.co.il