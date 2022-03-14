ВОЗ: в результате военных действий пострадали 18 млн жителей Украины

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По данным Всемирной организации здравоохранения, в результате российского вторжения пострадали 18 миллионов граждан Украины – около 40% населения страны. Почти десять миллионов превратились в беженцев.

6,7 миллионов стали перемещенными лицами в самой Украине, три миллиона покинули ее пределы. Также отмечается нарушение цепочек поставок лекарств, медицинского оборудования. Заканчиваются запасы лекарств, больницы не могут оказать помощь раненым.

ВОЗ сообщает, что в тесном контакте с министерством здравоохранения Украины обеспечивает доставку гуманитарных медицинских грузов и их распределение. В общей сложности доставлено 100 тонн оборудования, основное внимание уделяется экстренной медицине.