ВОЗ: вакцины не смогут полностью ликвидировать COVID-19

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции, передает «Интерфакс». «Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19», — сказал Райан.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что «прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля». «Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается», — отметил гендиректор организации.

«Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела», — сказал Гебрейесус.