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ВОЗ: вакцины не смогут полностью ликвидировать COVID-19

By ITU Pictures from Geneva, Switzerland — AI for Good Global Summit 2018, CC BY 2.0, Link

Глава программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан предупредил, что вакцины от коронавируса COVID-19 не позволят свести на ноль распространение инфекции, передает «Интерфакс». «Вакцины не означают полное отсутствие COVID-19», — сказал Райан.

Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус отметил, что «прогресс в области разработки вакцин помогает нам, и мы начинаем видеть свет в конце туннеля». «Однако в ВОЗ обеспокоены тем, что создается все большее ощущение, что пандемия закончилась, но на самом деле она продолжается», — отметил гендиректор организации.

«Мы знаем, что это был тяжелый год. Люди устали. Больницы работают на пределе возможностей или даже сверх этого предела», — сказал Гебрейесус.

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За время пандемии в мире зафиксировано почти 66 млн случаев заражения коронавирусом, более 1,5 млн человек скончались. Около 45 млн выздоровели.

NEWSru.com

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