ВОЗ выступает за дополнительные исследования бессимптомных случаев коронавируса

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что необходимы дополнительные исследования, чтобы установить степень заразности бессимптомных случаев коронавируса, сообщает ТАСС.

Данную точку зрения на проблему сегодня озвучил на брифинге в Женеве генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус. «С начала февраля мы говорили о том, что заразившиеся люди, не имеющие симптомов, могут быть переносчиками заболевания COVID-19, и что нам нужно больше исследований, чтобы установить степень бессимптомной передачи. Эти исследования сейчас проводятся», — добавил глава ВОЗ.

Ранее некоторые ученые выразили сомнения в том, что возможна передача вируса здоровым людям от зараженных, у которых заболевание протекает без симптомов. По их мнению, наиболее заразны именно больные с ярко выраженными симптомами.