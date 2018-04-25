ВОЗ выступила против закрытия школ из-за COVID

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Власти не должны закрывать школы из-за эпидемии коронавируса. Об этом заявил директор европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге, сообщило издание Brussels Times.

«Нет причин говорить, что школы являются одним из основных векторов передачи (коронавируса). Мы должны постоянно держать школы открытыми, потому что мы не можем позволить себе потерянное поколение из-за Covid-19», — сказал Клюге.

По его словам, власти должны до конца удерживать обучение в классах и закрывать школы только в крайнем случае. Представитель ВОЗ при этом выступил за ужесточение карантинных ограничений в Европе.

«Сохранение статус-кво — это не вариант. Благодаря широкому использованию масок и строгому контролю за собраниями к февралю мы сможем спасти более 261 000 жизней в Европе», — заявил он.