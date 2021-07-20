ВОЗ зафиксировала распространение штамма COVID-19 «лямбда» более чем в 30 странах

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Всемирная организация здравоохранения зафиксировала распространение варианта коронавируса «лямбда» более чем в 30 странах. Об этом сообщила глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове.

«Это относительно молодой вариант… Он циркулирует в ряде государств, в основном в Северной и Южной Америке, хотя до сих пор он был обнаружен более чем в 30 странах», цитирует ее слова РИА Новости.

Специалист отметила, что организация внимательно наблюдает за данным штаммом.