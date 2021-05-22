ВОЗ зафиксировала снижение заболеваемости COVID-19 в Европе с апреля на 60%

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Еженедельное количество случаев заболевания COVID-19 в Европе снизилось с 1,7 млн в середине апреля до около 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе, что означает уменьшение на 60% за месяц. Об этом сообщил директор Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге на брифинге в Копенгагене.

«Количество случаев в Европе в неделю снизилось с 1,7 млн в середине апреля до почти 685 тыс. новых случаев на прошлой неделе. Это уменьшение на 60% за месяц», — отметил он.