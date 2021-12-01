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ВОЗ: запрет на путешествия не остановит распространение коронавируса

Фото freepngtree.com

Как пишет ТАСС, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса.

Вчера, 30 ноября, ВОЗ опубликовала рекомендации странам мира в связи с обнаружением на юге Африки нового штамма «омикрон». Организация посоветовала применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации, в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

При этом ВОЗ подчеркнула, что полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».

Среди предлагаемых мер — тестирование пассажиров перед поездкой и/или по прибытии, карантинные меры и т. д. Но все они должны приниматься после «тщательной оценки риска», быть соизмеримы с риском, а также ограничены по времени. Ограничения не должны нарушать «права и основные свободы человека».

Страны обязаны регулярно пересматривать и обновлять правила, когда появляется информация о новых вариантах коронавируса, вызывающих обеспокоенность.

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