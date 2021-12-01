ВОЗ: запрет на путешествия не остановит распространение коронавируса

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Как пишет ТАСС, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) полагает, что введение полного запрета на международные поездки не остановит распространение коронавируса.

Вчера, 30 ноября, ВОЗ опубликовала рекомендации странам мира в связи с обнаружением на юге Африки нового штамма «омикрон». Организация посоветовала применять в отношении путешествий правила, основанные на оценке риска и подтвержденной информации, в соответствии с международными медико-санитарными правилами.

При этом ВОЗ подчеркнула, что полный запрет на поездки «может негативно сказаться на глобальных усилиях в сфере здравоохранения, лишив страны стимула сообщать и делиться эпидемиологическими данными о секвенировании».

Среди предлагаемых мер — тестирование пассажиров перед поездкой и/или по прибытии, карантинные меры и т. д. Но все они должны приниматься после «тщательной оценки риска», быть соизмеримы с риском, а также ограничены по времени. Ограничения не должны нарушать «права и основные свободы человека».

Страны обязаны регулярно пересматривать и обновлять правила, когда появляется информация о новых вариантах коронавируса, вызывающих обеспокоенность.