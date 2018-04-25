ВОЗ запустила инициативу, чтобы помочь 1,3 млрд людей бросить курить

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Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) запустила инициативу, которая направлена на то, чтобы помочь 1,3 млрд человек бросить курить и тем самым уменьшить риск заражения коронавирусом. Об этом объявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

«Цель инициативы заключается в том, чтобы помочь 1,3 млрд курильщиков избавиться от вредной привычки, — отметил он. — В ее рамках люди смогут получить необходимую помощь, например, по замещению никотина, а также круглосуточный доступ к цифровому доктору «Флоренс», который предоставляет консультацию».

Как отметил Тедрос Гебрейесус, инициатива крайне своевременна. «Курение убивает 8 млн человек ежегодно, — подчеркнул глава ВОЗ. — А научные данные свидетельствуют о том, что курильщики гораздо более уязвимы перед коронавирусом».