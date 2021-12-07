ВОЗ заявила о росте смертности от малярии

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В 2020 году от малярии из-за сбоев в работе служб по предотвращению этого недуга, вызванных пандемией COVID-19, умерли около 47 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Отмечается, что всего в прошлом году малярией заболели около 241 млн человек, около 627 тыс. умерли от этой болезни. По сравнению с 2019 годом число заболевших выросло на 14 млн, а умерших на 69 тыс.

«Примерно две трети этих дополнительных смертей (47 тыс.) были связаны со сбоями во время пандемии коронавируса в мероприятиях по предотвращению малярии, диагностированию и лечению», — говорится в докладе ВОЗ.