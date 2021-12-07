ВОЗ заявила о росте смертности от малярии

В 2020 году от малярии из-за сбоев в работе служб по предотвращению этого недуга, вызванных пандемией COVID-19, умерли около 47 тыс. человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные доклада Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).
Отмечается, что всего в прошлом году малярией заболели около 241 млн человек, около 627 тыс. умерли от этой болезни. По сравнению с 2019 годом число заболевших выросло на 14 млн, а умерших на 69 тыс.
«Примерно две трети этих дополнительных смертей (47 тыс.) были связаны со сбоями во время пандемии коронавируса в мероприятиях по предотвращению малярии, диагностированию и лечению», — говорится в докладе ВОЗ.
Отмечается, что на странах Африки, расположенных южнее Сахары, по-прежнему «лежит самое тяжелое бремя малярии». В регионе в 2020 году зафиксировано 95% всех случаев заболевания и 96% летальных исходов. При этом 80% случаев смерти приходится на детей в возрасте до пяти лет.
В 2020 году уровень заболеваемости малярией в мире должен был составить не более 35 человек на 1000 жителей, однако в действительности он составил 59 случаев на 1000 жителей. Показатели смертности в 2020 году также превысили ожидавшиеся: 15,3 летальных исхода на 100 тыс. населения вместо 8,9 на 100 тыс. На 2030 год стратегией ВОЗ предусмотрено снижение заболеваемости и смертности на 90%.
Как отметили в ВОЗ, прогресс в борьбе с малярией застопорился до пандемии коронавируса — примерно в 2017 году. До этого были достигнуты впечатляющие успехи: число случаев заражения снизилось с 2000 года на 27%, а смертность — на 51%.