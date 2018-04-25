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ВОЗ заявила о сокращении случае COVID впервые за осень

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Глава Всемирной организации здравоохраниения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с сентября. Он считает, что одной из причин снижения инфицирования являются введенные в последние недели «трудные и необходимые меры», пишет ТАСС.

«Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью», — заключил Гебрейесус, поскольку «достижения могут быть легко утрачены».

Глава ВОЗ отметил, что уменьшение новых случаев COVID-19 зафиксировано далеко не везде: «В большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет».

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Гебрейесус в преддверии Рождества и Нового года рекомендовал отмечать праздники в кругу своей семьи и избегать приглашения гостей «из разных семей», а по возможности, собираться вне помещений.

«Избегайте торговых центров с большим числом людей, посещайте магазины в часы, когда там меньше покупателей, пользуйтесь онлайн-шоппингом, если есть возможность», — добавил гендиректор.

Отметим, что всего в мире с начала пандемии зарегистрировано свыше 63 миллионов заболевших, свыше 43,5 миллионов человек выздоровели, а более миллиона пациентов умерли.

korrespondent.net

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