ВОЗ заявила о сокращении случае COVID впервые за осень

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Глава Всемирной организации здравоохраниения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что число новых случаев заражения коронавирусом снизилось впервые с сентября. Он считает, что одной из причин снижения инфицирования являются введенные в последние недели «трудные и необходимые меры», пишет ТАСС.

«Это хорошая новость, но мы должны интерпретировать ее с большой осторожностью», — заключил Гебрейесус, поскольку «достижения могут быть легко утрачены».

Глава ВОЗ отметил, что уменьшение новых случаев COVID-19 зафиксировано далеко не везде: «В большинстве других регионов мира число заболевших и летальных исходов растет».