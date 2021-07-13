ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с COVID в мире

COVID-штамм Дельта уже распространился в 104 страны и в скором времени станет доминирующим в мире. Об этом заявил глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус, сообщает ТАСС.

Гебрейесус напомнил, что эта мутация коронавируса обладает более высокой степенью заразности в сравнении с другими мутациями. Глава ВОЗ также указал на нынешнее ухудшение мировой эпидемиологической ситуации и рост числа заболевших.

«Минувшая неделя была четвертой подряд, в течение которой отмечен рост числа случаев COVID-19 в мире. Этот рост был зарегистрирован во всех шести регионах ВОЗ, кроме одного», — сказал Гебрейесус.

Он отметил, что показатели смертности в результате осложнений заболевания также увеличиваются. При этом наиболее сложная обстановка сохраняется в странах с ограниченным доступом к вакцинам против коронавируса.

Наконец, Гебрейесус подчеркнул, что пандемия не закончилась нигде.