ВОЗ заявила об ухудшении ситуации с коронавирусом в Европе

Пандемия коронавируса COVID-19 по-прежнему находится в активной фазе во многих странах Европы. Суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился. Об этом сказал директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге, сообщает РИА Новости в четверг, 18 июня.

«После нескольких недель снижения числа случаев инфекции в некоторых странах показатель новых случаев стабилизировался на отметке 17-20 тысяч случаев в день в среднем по европейскому региону», – сказал Клюге на пресс-брифинге.

По его словам, в ряде стран, таких как Северная Македония, Армения, Азербайджан, Узбекистан и Израиль, наблюдается увеличение числа случаев инфицирования.

«В нескольких странах продолжают отмечаться повышенные показатели заболеваемости новой коронавирусной инфекции. В прошлом месяце число европейских стран, в которых суммарный показатель заболеваемости существенно увеличился, выросло почти втрое – с 6 до 21 страны. Эпидемия COVID по-прежнему находится в активной фазе во многих странах», – подчеркнул директор Европейского регионального бюро ВОЗ.