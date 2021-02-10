ВОЗ заявляет о расширении географии новых штаммов

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Отличающийся более высокой заразностью штамм коронавируса (VOC-202012/01), обнаруженный первоначально в Великобритании, был выявлен на минувшей неделе еще в шести странах, и их общее число достигло 86.

Расширилась также география распространения штаммов, обнаруженных первоначально в ЮАР (501Y.V2), в Бразилии и Японии (P.1), сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.