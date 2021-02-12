ВОЗ заявляет о снижении заболеваемости COVID-19 в странах Европы

Согласно последним данным, около 1,5% населения Евросоюза в течение полутора месяцев сделали прививку от коронавируса. Количество введенных доз вакцины превысило количество зарегистрированных случаев — 41 млн доз по сравнению с 36 млн случаев инфицирования.

«Вакцинация в ЕС стартовала 27 декабря. К настоящему моменту в среднем в Евросоюзе приходится по три укола на 100 человек, хотя ситуация серьезно различается между странами сообщества», — отметил еврокомиссар по вопросам экономики Паоло Джентилони. Это соответствует 1,5% полноценно привитых двумя дозами вакцины.

Еврокомиссар подчеркнул, что ситуация с пандемией в Евросоюзе остается нестабильной и труднопредсказуемой. Паоло Джентилони не исключил, что отдельные целевые ограничительные меры могут оставаться в силе и в 2022 году.

Паоло Джентилони не исключил также и возможности позитивного развития ситуации, включая экономический эффект от инновационных инвестиций в новые отрасли экономики, которые начали развиваться в условиях пандемии. Он также заявил, что Еврокомиссия в своем зимнем прогнозе исходит из выполнения задачи вакцинации 70% взрослого населения ЕС к лету 2021 года, которую установила ее председатель Урсула фон дер Ляйен.

По данным ВОЗ на 10 февраля, в 17 государствах и территории Европейского региона заболеваемость за 14 дней составила более 400 зарегистрированных случаев на каждые 100 тыс. человек.