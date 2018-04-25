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ВОЗ ждет больше $30 млрд инвестиций на борьбу с COVID

Автор: I, Yann, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила о нужде в 31,3 млрд долларов инвестиций на разработку вакцин, средств диагностики и терапии для борьбы с коронавирусом в рамках инициированного международного партнерства ACT-Accelerator. Об этом сообщила женевская штаб-квартира ВОЗ. 

В рамках этой инициативы планируется поставить в страны с низкими и средними доходами на душу населения к середине 2021 года 500 млн диагностических тестов и 245 млн комплектов терапевтических средств.

Также предполагается обеспечить эти государства 2 млрд доз разрабатываемой сейчас вакцины от коронавируса, а половину этого количества планируется направить до середины будущего года. 

«Для того, чтобы достичь этой цели, согласно представленным планам, требуется финансирование в 31,3 млрд долларов на диагностические и терапевтические средства, а также вакцины», — говорится в сообщении.  

В организации пояснили, что 3,4 млрд долларов уже обещаны. С учетом этого, необходимы дополнительно 27,9 млрд, включая 13,7 млрд для покрытия немедленных нужд, отмечают в ВОЗ. 

Международное партнерство, получившее название «Ускоритель доступа к инструментам против COVID-19 (вызываемого коронавирусом заболевания)» или ACT-Accelerator, было официально запущено 24 апреля ВОЗ, Евросоюзом, Францией и филантропами Биллом и Мелиндой Гейтс. Как подчеркнули в ВОЗ, новая инициатива представляет собой «глобальное партнерство и сотрудничество по ускорению разработки, производства и использования безопасных и эффективных технологий по предотвращению, диагностике и лечению COVID-19». Эти технологии должны стать доступными «для всех, кто в них нуждается, во всем мире». 

Отметим, накануне глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус выразил сомнение, что ученые смогут разработать эффективную вакцину от коронавируса. 

Ранее сообщалось, что в ВОЗ надеются на сотни миллионов доз вакцин от COVID уже в 2020 году.

korrespondent.net

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