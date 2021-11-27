Возле Белого моста открывается каток

Nuotrauka vilnius.lt

Хотя рождественский поезд в этом году не будет курсировать из-за пандемии, людей порадует праздничный каток, обустроенный возле Белого моста. Вильнюсский каток будет оборудован крышей, поэтому он будет ждать посетителей в любую погоду.

Каток откроется 27 ноября в 17:00 – первым опробует лёд и покажет эффектное выступление коллектив фигурного катания «Sidabrinė pačiūža» («Серебряный конёк»), а с 17:30 всех посетителей будет ждать первый бесплатный сеанс. Выступление диджея создаст весёлое настроение у катающихся. В первый вечер, во время бесплатного сеанса, будет организована живая очередь посетителей.

После первого сеанса бесплатного катания на арене можно будет кататься до 23:15. Стоимость сеанса катания составляет 4,50 евро (прокат коньков включён в цену), продолжительность – 45 минут, перерыв для подготовки льда – 30 минут. Помимо сеансов катания, на Вильнюсском катке до марта будут проходить спортивные и культурные мероприятия.

Информация «ЛК», vilnius.lt