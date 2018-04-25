Возле мусорных контейнеров – видеокамеры

Архив ЛК

Столичное муниципальное предприятие — Администратор вильнюсской системы отходов (VASA) — установило первые камеры видеонаблюдения возле мест сбора смешанных городских отходов.

Три современные видеокамеры были установлены в местах, где в этом году было зафиксировано большое количество незаконно брошенных крупногабаритных отходов, — в Ново-Вильне, Жирмунай и Лаздинай.

До конца года планируется установить 14 камер видеонаблюдения практически во всех сянюниях столицы.

С начала года общий вес незаконно брошенных жителями города крупногабаритных отходов достиг более 1050 тонн.

Информация «ЛК», vilnius.lt