Возможна приостановка движения

В связи с ремонтом электросетей на международном пропускном пункте «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны) в течение четырех дней в декабре может быть приостановлено движение транспорта и лиц.
По сообщению Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ), работы по ремонту электросетей планируются с 9.30 до 11.30 3 декабря и с 9.30 до 15 часов 4, 7 и 21 декабря.
«Это не означает, что все указанное время пункт не будет работать. Компания ESO будет проводить работы в какой-то из указанных отрезков времени, а в другое время возможность пересечения границы должна сохраняться», – говорится в сообщении.
Лицам, которые именно сейчас планируют ехать в Беларусь или возвращаться из нее через этот пропускной пункт и не могут изменить своих планов или не хотят задерживаться на КПП в Шальчининкай, СОГГ рекомендует пересекать границу через близлежащий КПП «Мядининкай» («Каменный Лог» с белорусской стороны).
На границе с Беларусью также действуют еще два международных КПП — «Лаворишкес» («Котловка») и «Райгардас» («Привалка»).
Информация «ЛК»