Возможна приостановка движения

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В связи с ремонтом электросетей на международном пропускном пункте «Шальчининкай» («Бенякони» с белорусской стороны) в течение четырех дней в декабре может быть приостановлено движение транспорта и лиц.

По сообщению Службы охраны госграницы Литвы (СОГГ), работы по ремонту электросетей планируются с 9.30 до 11.30 3 декабря и с 9.30 до 15 часов 4, 7 и 21 декабря.

«Это не означает, что все указанное время пункт не будет работать. Компания ESO будет проводить работы в какой-то из указанных отрезков времени, а в другое время возможность пересечения границы должна сохраняться», – говорится в сообщении.