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Возможно нелегалов свозят к границе на грузовиках — Р. Любаевас

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Глава Службы охраны госграницы Литвы (СОГГЛ) Рустамас Любаевас заявил, что должностные лица отмечают движение нелегальных мигрантов к границе Литвы, их на белорусской стороне могут везти на грузовиках. 

«Осуществляется движение к государственной границе. Даже находясь здесь, можно слышать звуки тяжелой техники на белорусской территории, что может означать, что грузовики возможно едут с незаконными мигрантами», – сказал Р. Любаевас журналистам в среду на пограничной заставе в Капчяместисе. 

«Факт, что незаконные мигранты действительно доставляются представителями белорусских правоохранительных ведомств, их выталкивают на территорию Литвы», – добавил он.

Так глава СОГГЛ говорил о первом дне с момента вступления в силу чрезвычайного положения (ЧП) на границе Литвы с Беларусью. 

ЧП было введено из опасений нового значительного наплыва мигрантов. 

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