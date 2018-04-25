Возможностью обучения в ВУ заинтересовалось около пятисот белорусов, срочно принято 90

Nuotrauka BFL/ Greta Skaraitienė

После того, как Вильнюсский университет (ВУ) учредил стипендии для белорусских студентов, возможностью обучения в Литве заинтересовалось около пятисот молодых белорусов, сообщил ВУ.

Около 90 студентов были приняты в срочном порядке, в связи с непрекращающимися политическими волнениями и ужесточением санкций режима в Беларуси, а в ВУ уже обучается в общей сложности примерно полторы сотни белорусов.

Из полутысячи интересантов ВУ и Министерство образования, науки и спорта отобрали и выделили 72 места на бакалавриате, а договоры с ВУ заключили 56 человек. Обучаться в магистратуре начали 34 человека.

«Идея учрежденных ВУ «стипендий Великого княжества Литовского (ВКЛ)» — это возможность помочь тем, кто сейчас нуждается в нашей поддержке. Это была быстрая реакция на сложившуюся в соседней стране ситуацию, чтобы не только предоставить возможность учиться, но и продолжить обучение для пострадавших от режима студентов, которых исключают из университетов», — приведены в сообщении слова ректора ВУ Римвидаса Петраускаса.

«Стипендия ВКЛ» позволяет поступившим в ВУ белорусом учиться бесплатно — они освобождаются от платы за обучение на весь период обучения. Самые способные студенты в первый год обучения будут получать стипендию в размере 200 евро в месяц. Стипендии выделены и тем студентам, которые подверглись репрессиям, и тем, которые были исключены из университетов.



BNS